Задержанный в Хайнане самолет с российскими туристами вылетел в Хабаровск

Самолет компании «ИрАэро» с российскими туристами вылетел из аэропорта китайского острова Хайнань. Об этом сообщается на сайте администрации Амурской области.
«Все пассажиры чартера вылетят в свои города на ближайших рейсах за счет авиакомпании», — говорится в сообщении.
Самолет вылетел в 05:00 по местному времени (00:00 по мск). Ожидается, что он должен прилететь в Хабаровск в 12:10 (05:10 мск).
Самолет с 280 туристами на борту задержали 23 ноября на острове Хайнань. Он должен был вылететь в Хабаровск. Пассажиров разместили в гостиницах.
Впоследствии в авиакомпании «ИрАэро» сообщили, что самолет не смог улететь из-за неисправности гидронасоса. Компания заказала новую деталь, однако «ввиду человеческого фактора» ее не отправили из Лондона в Гонконг, а оттуда в Хайкоу. В «ИрАэро» отметили, что организовали для задержавшихся туристов бесплатную экскурсионную программу, «чтобы ожидание вылета не было изнурительным».