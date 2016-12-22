Песков сообщил о докладе Путину о ситуации с фондом Сокурова

Владимир Путин проинформирован о ситуации с фондом режиссера Александра Сокурова и «принял ее к сведению», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Песков также ответил на вопрос журналистов, известно ли Кремлю что-либо о том, что телефон Сокурова, по словам самого руководителя фонда, прослушивался ФСБ. «Нет, мы не знаем, естественно, о том, что делают специальные службы, в том числе ФСБ, в плане своей оперативной работы. Это не прерогатива администрации президента», — подчеркнул он.
При этом Песков добавил, что, насколько он понимает, «сейчас уже каких-либо, скажем так, обоснованных претензий к фонду Сокурова не существует, и об этом было заявлено».
Проверка в некоммерческом фонде поддержки кинематографа «Пример интонации» Александра Сокурова прошла 6 декабря. Силовики заинтересовались распределением госсубсидий, потраченных на съемки фильма «Опыты». По словам самого режиссера, его телефон прослушивает ФСБ, а заявление в полицию подал бывший сотрудник фонда, который занял там деньги и не вернул.
Утром 7 декабря полиция заявила, что не выявила нарушений в деятельности фонда.