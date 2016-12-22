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Минтруд подтвердил отставку двух заместителей главы Пенсионного фонда
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Минтруд подтвердил отставку двух заместителей главы Пенсионного фонда
Политика, 13:05
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Минтруд подтвердил отставку двух заместителей главы Пенсионного фонда

Первого зампреда правления Пенсионного фонда Лилию Чижик и зампреда правления Бориса Гукайло освободили от занимаемых ими должностей. Это следует из сообщения пресс-службы Минтруда, которое поступило в РБК.

Чижик ушла по собственному желанию в связи с выходом на пенсию 20 ноября, а Гукайло — 3 декабря — в связи с переходом на другую работу. Последний занимался вопросами закупочной деятельности, капитального строительства и прочей административно-хозяйственной деятельностью.

«По действующим заместителям председателем правления Пенсионного фонда России Антоном Дроздовым предложений в Минтруд России не вносилось», — рассказали в ведомстве.

СМИ сообщили о скорых переменах в руководстве Пенсионного фонда
Общество

Так  Минтруд отреагировал на публикацию газеты «Коммерсантъ», которая написала о грядущей смене части руководства в Пенсионном фонде. По данным издания, один из заместителей уже подал заявление об увольнении, судьба еще двух чиновников решится в скором времени. Источники отметили, что уход Гукайло связан с коррупционными скандалами при строительстве зданий ПФР в регионах.

Газета отметила, что также свои посты могут покинуть глава фонда Антон Дроздов, его заместитель Алексей Иванов, куратор взаимодействия с негосударственными пенсионными фондами Николай Козлов.

Комментируя эту статью, в Пенсионном фонде заявили РБК, что заметка «не подкреплена никакими фактами и является не более чем домыслом», а отставки Гукайло и Чижик были плановыми.

Теги: Минтруд РФ , отставки , Пенсионный фонд
Главное
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