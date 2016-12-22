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Песков напомнил о роли Путина в «Единой России»
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Песков напомнил о роли Путина в «Единой России»
Политика, 12:58
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Песков напомнил о роли Путина в «Единой России»

​Президент Владимир Путин уделяет большое внимание и придает значение работе «Единой России», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В пятницу в Москве начался двухдневный съезд этой партии.

«Президент выступит на съезде и сам этот факт говорит о том, что президент по-прежнему остается лидером этой партии», — сказал Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

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Песков уточнил, что Путин выступит перед членами партии в субботу, 8 декабря. В рамках съезда «Единая Россия» обсудит создание «этического кодекса», а также проведет кадровую ротацию. Кроме того, на съезде будет обсуждаться проигрыш кандидатов от партии на выборах в нескольких регионах страны. Визит Путина на съезд «Единой России», не приуроченный к выборам, станет первым за последние шесть лет.

Теги: Дмитрий Песков , Владимир Путин , «Единая Россия» , съезд партии
Главное
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