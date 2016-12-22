На Украину отказались пустить российских журналисток

Пограничники не пустили на территорию Украины четырех российских журналисток, сообщает телеканал «Громадскье» со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что речь идет о журналистке сети SCOOP Анастасии Дроздовой, корреспонденте издания «Старая Русь» Елене Николаевой, Юлии Никитиной из «Фонтанки» и сотруднице газеты «Мой район» Елене Владыкиной.

Дроздова подтвердила РБК информацию о недопуске на территорию Украины. «Я летела одна, 5-го числа, Николаева и Владыкина 6-го, вслед за мной, их тоже развернули. Про Никитину ничего не знаю», — сказала она.

Шеф-редактор «Фонтанки» Михаил Гончаров подтвердил РБК информацию о недопуске журналистов на территорию Украины. «Юлия [Никитина] сейчас возвращается из Киева через Минск транзитом. Их действительно не пустили, объяснив это тем, что якобы не подтверждена цель поездки. Естественно, она была подтверждена, поскольку они ехали на журналистскую конференцию», — сказал Гончаров.

РБК направил запрос в Государственную погранслужбу Украины.

На Украине после инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три украинских корабля и находившихся на борту моряков за нарушение границы, введено военное положение сроком на 30 дней. Президент Петр Порошенко заявил, что на время действия положения будут ограничены права россиян.

В частности, в страну ограничили въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.