Экс-помощник Рогозина возглавил «дочку» «Роскосмоса»

Генеральным директором «Главкосмоса» (дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос») назначен Дмитрий Лоскутов. Об этом сообщается на сайте компании.

Лоскутов сменил на этом посту Дениса Лысакова, который возглавлял компанию с 2016 года. Он подал в отставку по собственному желанию 14 ноября. Отставке Лысакова предшествовала проверка в «Главкосмосе», инициированная по указанию гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.​

Дмитрий Лоскутов работал в Минюсте и МИД России, в постпредстве России при НАТО. С 2012 по 2018 год он был помощником бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина. Лоскутов отвечал за международные контакты, курировал работу межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству, вопросы международного военно-технического сотрудничества и работу по Приднестровью. В 2018 году он был назначен директором департамента международного сотрудничества «Роскосмоса».

«Главкосмос» занимается коммерческими иностранными контактами «Роскосмоса», координирует российско-европейский проект «Союз в Гвианском космическом центре» и курирует международные пуски ракет «Союз-СТ-Б».