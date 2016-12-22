«Лента» объявила о смене генерального директора

Генеральный директор сети гипермаркетов «Лента» Ян Дюннинг покинул должность, на его место назначен коммерческий директор компании Герман Тинга. Об этом говорится в сообщении «Ленты», поступившем в РБК.

«Герман Тинга назначен генеральным директором «Ленты» и уже вступил в должность, сменив Яна Дюннинга, который покинул компанию», — отмечается в сообщении.

​Герман Тинга пришел в «Ленту» в 2013 году, заняв должность коммерческого директора. До этого он работал директором по глобальному категорийному менеджменту и закупкам в сегменте непродовольственных товаров в компании Metro AG.

По словам Тинги, несмотря на непростую ситуацию в продовольственном ретейле, «Ленте» удалось добиться сильных позиций на рынке. «У нас есть четкий план действий по дальнейшему развитию бизнеса компании. Я уверен, что «Лента» добьется еще большего успеха, и рад возможности работать со всей командой над реализацией наших планов», — прокомментировал свое назначение новый гендиректор.

Сеть гипермаркетов «Лента» была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. В настоящее время в торговую сеть входит 234 гипермаркета и 127 супермаркетов в 85 городах России.

Сейчас «Лента» — крупнейшая сеть гипермаркетов и третий по объему выручки ретейлер в России. Крупнейшим акционером торговой сети является фонд TPG Capital с 33,94% акций. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) владеет 7,36%. В свою очередь директора и менеджмент компании владеют 1,23% акций. В свободном обращении находится 57,47%.