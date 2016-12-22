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Соцслужбы не получали заявления пенсионера о переводе доплаты Медведеву
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Соцслужбы не получали заявления пенсионера о переводе доплаты Медведеву
Общество, 08:32
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Соцслужбы не получали заявления пенсионера о переводе доплаты Медведеву

Пенсионер из Магаданской области, ветеран труда Владимир Попов не обращался в региональный «Социальный центр» с просьбой перечислить полагающиеся ему соцвыплаты премьер-министру Дмитрию Медведеву. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель учреждения Анатолий Куликов.

«С подобным заявлением этот пенсионер к нам не обращался. Речь идет о выплате, которая предоставляется ветеранам труда региона в качестве компенсации на оплату коммунальных услуг», — рассказал он.

По словам Куликова, пенсионер обращался в «Социальный центр», но по другому вопросу. Он пояснил, что Попов сейчас проживает в поселке Сокол, однако вскоре намерен переехать в Магадан, поэтому попросил временно не перечислять деньги на оплату коммуналки.

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Как отметил руководитель «Социального центра», эти средства перечисляются ветеранам труда из регионального бюджета и не могут быть перенаправлены на какой-либо другой счет. «Дело в том, что даже теоретически мы не могли бы перевести эти деньги Дмитрию Медведеву», — заключил Куликов.

Накануне СМИ опубликовали информацию о том, что магаданский пенсионер написал заявление с просьбой перечислять социальную ежемесячную выплату в размере 683 руб. председателю правительства.

Теги: пенсионер , Дмитрий Медведев , пенсия , Магаданская область
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