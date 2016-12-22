Ветер вынес рыболовецкое судно КНДР на мель в Приморье

Северокорейское рыболовецкое судно UNPHA-1 вынесло на мель у берега в Приморье из-за сильного ветра. Об этом ТАСС сообщили в Морском спасательно-координационном центре Владивостока.

«Пострадавших нет, загрязнения нет. Решается вопрос о снятии судна с мели», — сказали в МСКЦ.

https://www.instagram.com/p/BrEVwGBnKd0/

В представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю сообщил «РИА Новости», что судно сорвало с якоря. При этом проверка не проводится, так как его не задерживали.