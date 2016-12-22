В Турции задержали двух приплывших из Севастополя россиян

Правоохранительные органы Турции задержали россиян Владимира Лихачева и Юрия Бурлака, которых из-за шторма вынесло в турецкие территориальные воды, сообщили РБК в генконсульстве России в Стамбуле.
Российские граждане объяснили в генконсульстве, что прибыли из Севастополя в Анталью на частном судне. «Из-за непогоды их занесло в территориальные воды Турции. Пострадавшие подали сигнал тревоги турецкой береговой охране», — добавили в дипломатическом учреждении.
Накануне, 9 августа, дипломаты получили уведомление от компетентных органов Турции о задержании россиян. Сотрудники консульства связались с Лихачевым и Бурлаком, а также береговой охраной Турции для выяснения всех обстоятельств.
В настоящее время генконсульство выясняет возможные пути решения возникшей проблемы. «Турецкая сторона готова начать процесс легализации нахождения российских граждан в Турции по получении от граждан гарантий выезда из страны», — добавили в генконсульстве, уточнив, что такой гарантией могли бы стать обратные билеты в Россию, а сами граждане об этом проинформированы.