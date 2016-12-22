В Калифорнии самолет выкатился за пределы полосы во время дождя

Самолет авиакомпании Southwest Airlines сошел с взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Бербанк в Калифорнии, располагающийся недалеко от Голливуда. Об этом сообщила Федеральная авиационная администрация США в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел 6 декабря в 09:05 по местному времени (17:05 мск). Southwest Airlines в аккаунте в Twitter отмечает, что рейс 278 направлялся из Окленда в Бербанк. На борту находилось 112 пассажиров и пять членов экипажа, однако никто не получил травмы.

Авиакомпания добавляет, что пассажиров переправили на стыковочные рейсы. При этом компания заявила, что возместит стоимость билетов и «сделает дополнительный жест доброй воли».

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Телеканал CNN сообщает, что инцидент произошел во время сильного дождя. В результате одну взлетно-посадочную полосу закрыли, а некоторые рейсы отменили или задержали.