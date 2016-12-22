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В Микронезии пассажирский лайнер скатился в море при посадке
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В Микронезии пассажирский лайнер скатился в море при посадке
Общество, 07:39
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В Микронезии пассажирский лайнер скатился в море при посадке
Летевший из Японии в Папуа — Новую Гвинею самолет Boeing 737-800 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в море. На борту лайнера находились 36 пассажиров и 11 членов экипажа, они отделались легкими травмами

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini с 36 пассажирами и 11 членами экипажа на борту выкатился в море после посадки на острове Вено (штат Чуук, Микронезия). Об этом сообщает Pacific Daily News со ссылкой на представителей аэропорта.

Как отмечает телеканал TVNZ, самолет совершил посадку около 01:30 мск. Рейс PX73 вылетел из Токио и направлялся в Порт-Морсби в Папуа — Новую Гвинею через Вено.

Как отмечает издание Post Courier, самолет приземлился в аэропорту Вено, но не смог затормозить и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в море. TVNZ указывает, что самолету не хватило всего 160 м, чтобы остановиться на взлетно-посадочной полосе.

После того как воздушное судно оказалось в воде, люди стали выбираться из салона самолета, затем их эвакуировали местные рыбаки на лодках. По словам диспетчера аэропорта Джимми Эмилио, пассажиров и экипаж доставили в больницу, но обошлось без серьезных травм, сообщает The West Australian.

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Гендиректор по авиабезопасности Папуа — Новой Гвинеи Билл Сенека отправился в Микронезию для расследования инцидента.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Самолет , посадка , Микронезия
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