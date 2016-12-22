Посольство России выяснит обстоятельства смерти россиянина в тюрьме США

Посольство России в США выясняет обстоятельства смерти россиянина Германа Волкова в миграционной тюрьме округа Бейкер в штате Флорида. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

«В настоящее время посольство выясняет принадлежность умершего к российскому гражданству, обстоятельства и причины его смерти, а также контакты его родственников», — говорится в сообщении.

Накануне американское Управление по иммиграционной и таможенной политике сообщило, что в госпитале города Джексонвиль умер 56-летний россиянин Герман Волков. Он находился в миграционной тюрьме Флориды с июня 2017 года из-за просроченной неиммиграционной визы и ожидал высылки из Соединенных Штатов. По предварительным данным, Волков умер от остановки сердца.

В конце ноября уроженец Бурятии Маргесан Амар скончался в больнице в возрасте 40 лет. Он совершил попытку самоубийства в миграционной тюрьме штата Вашингтон, где находился в одиночной камере. Там он пребывал из-за того, что попытался проникнуть на территории США без необходимых документов. 24 ноября Амара отключили от системы жизнеобеспечения после того, как его мозг перестал функционировать.