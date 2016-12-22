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В миграционной тюрьме в США умер второй за месяц россиянин
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В миграционной тюрьме в США умер второй за месяц россиянин
Общество, 07:46
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В миграционной тюрьме в США умер второй за месяц россиянин

В госпитале города Джексонвиль в штате Флорида умер 56-летний россиянин Герман Волков, ожидавший в миграционной тюрьме высылки из США. Об этом говорится в сообщении американского Управления по иммиграционной и таможенной политике (ICE).

Россиянин, по предварительным данным, скончался от остановки сердца. До этого он находился в центре временного содержания под наблюдением врачей, после того как отказался от предыдущей госпитализации. Волков имел несколько судимостей и с июня 2017 года находился в миграционной тюрьме Флориды, так как его неиммиграционная виза была просрочена. В декабре 2017 года суд принял решение о депортации россиянина. В ожидании высылки Волков находился под стражей.

В конце ноября другой россиянин, уроженец Бурятии 40-летний Мергенсана Амар, скончался в больнице после попытки самоубийства в миграционной тюрьме штата Вашингтон. Покончить с собой он попытался в одиночной камере, где содержался с того момента, как попытался проникнуть на территорию США без соответствующих документов. 24 ноября мужчину отключили от системы жизнеобеспечения, когда мозг россиянина перестал функционировать. В российском посольстве подтвердили кончину Амара.

Теги: Иммиграционная и таможенная полиция США , россиянин , депортация
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