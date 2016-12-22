Лидеры ЕАЭС договорились о создании общих рынков нефти и газа

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали программу создания общих рынков газа и нефти, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, сообщается на сайте Кремля.

«Предметно рассмотрены также вопросы о сотрудничестве в ключевых для наших стран отраслях. Согласованы масштабные программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов», — сказал Путин.

Ранее президент России говорил, что прибавка к ВВП стран ЕАЭС в случае реализации программ по подсчетам экспертов может составить до $9 млрд.

Согласно договору о ЕАЭС, страны-члены союза должны заключить соглашение об общих рынках газа, нефти и нефтепродуктов, после того как они завершат программу создания этих рынков. Вступить в силу это соглашение должно не позднее 1 января 2025 года.