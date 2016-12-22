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Медведев отреагировал на инцидент с учеником в школе в Жулебино
Общество, 13:12
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Медведев отреагировал на инцидент с учеником в школе в Жулебино

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции по итогам года прокомментировал инцидент в московской школе, куда 16-летний подросток принес нож. Трансляцию ведет телеканал РБК.

Премьер считает, что для предотвращения подобных случаев нужны усилия семьи и школы. «Слава богу, что там все закончилось и <…> благополучно разрешилось и он сдался, но очевидно, что это тоже проблема на стыке семьи и школы, и очевидно, что именно этим и надо заниматься», — заявил он.

Говоря о причинах подростковой агрессии, Медведев подчеркнул, что нельзя видеть все проблемы только в интернете. «Вы упомянули интернет, но мы с вами понимаем, интернет — это средство, нельзя видеть все проблемы только в самом интернете, хотя заниматься им надо. И мы это делаем», — заявил он.

По мнению премьера, проблема заключается в том, что «такого рода истории всегда индивидуальны в каждой стране: в России, в Америке, в других странах». «И здесь нет универсального рецепта, хотя следить за этой поляной необходимо», — добавил Медведев.

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Общество

Инцидент в московском районе Жулебино произошел утром 6 декабря. 16-летний ученик школы №1359 пришел в учебное заведение с ножом. Десятиклассник угрожал оружием учителям. По данным СМИ, он также говорил, что хочет покончить с собой.

Школа в Жулебино после сообщений об ученике с ножом. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Школу эвакуировали, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. С учеником провели переговоры. В результате инцидента никто не пострадал. В МВД сообщили, что подростка передадут врачам.

Теги: Школа , Жулебино , Дмитрий Медведев
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