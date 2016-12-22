Директор опровергла связь инцидента с учеником с его плохой успеваемостью

Директор московской школы №1359 Галина Новикова опровергла сообщения о том, что поступок школьника, который пришел в школу с ножом, связан с неудовлетворительной успеваемостью. Слова директора приводит РБК пресс-служба департамента образования города Москвы.
«Появившаяся в некоторых СМИ информация о том, что поступок Д. связан с неудовлетворительной успеваемостью, не соответствует действительности. Также не соответствует действительности информация, что ребенок приносил нож в школу раньше», — сказала Новикова. Она добавила, что мотивы поведения подростка будут устанавливать специалисты.
По словам Новиковой, в настоящее время жизни и здоровью старшеклассника ничто не угрожает.
6 декабря 16-летний ученик школы №1359 в Жулебино пришел в учебное заведение с ножом. Школьник угрожал оружием учителям, а также обещал покончить с собой. На место происшествия прибыла полиция и скорая психиатрическая помощь.
После переговоров удалось убедить подростка отказаться от своих намерений, его передадут врачам. Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила РБК, что мальчик передан в присутствии родителей правоохранительным органам.