Полиция передаст угрожавшего ножом школьника врачам

Подростка, который пришел с ножом в одну из школ в московском районе Жулебино, передадут врачам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. В полиции подтвердили, что пострадавших в результате инцидента нет.

«В результате переговоров, организованных полицейскими, удалось убедить подростка отказаться от своих намерений», — сообщили в полиции.

Утром 6 декабря 16-летний ученик школы №1359 в Жулебино пришел в учебное заведение с ножом. Подросток угрожал оружием учителям, а также обещал покончить с собой.

Учебное заведение эвакуировали, в школу прибыли полиция и скорая психиатрическая помощь. В переговорах со школьником участвовали психолог, а также мать молодого человека и его дед.