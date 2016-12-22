Бензопила, карниз, обои оказались среди забытых вещей в метро Москвы

В октябре пассажиры забывали в Московском метрополитене бензопилу, хоккейную клюшку, монитор, карниз и обои. Об этом сообщается на сайте метро.

Всего в октябре пассажиры забыли около 850 вещей, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Уточняется, что люди стали чаще забывать в метро сезонные вещи, такие как шапки и перчатки.

Все вещи, найденные в метро, передают на склад забытых вещей на станции «Котельники». Они хранятся там в течение полугода с даты регистрации заявления о находке. При этом утерянные личные документы передаются не на склад метро, а в полицию.

В октябре замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов заявил, что руководство метро намерено в судебном порядке взыскивать компенсации с пассажиров, наносящих ущерб имуществу подземки. Речь идет и о тех, кто намеренно прыгает на пути. Латыпов пояснил, что из-за намеренных прыжков пассажиров на рельсы подземка несет огромные расходы на восстановление движения, снятие напряжения и информирование пассажиров.