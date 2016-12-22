Более половины россиян сочли свою зарплату удовлетворительной

Большинство россиян (73%) в целом довольны своей работой, при этом более половины (58%) удовлетворены размером своей заработной платы. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Почти половина опрошенных (48%) отметила, что в основном довольны нынешним местом работы, из них полностью довольны только 25% респондентов. 27% работающих россиян заявили о своей неудовлетворенности рабочим местом, из них 7% полностью недовольны своей работой.

Наибольшее число россиян, довольных своей работой, проживают в Центральном и Сибирском федеральных округах (по 80%). Меньше всего удовлетворены трудовой деятельностью жители Южного и Уральского федеральных округов (58% и 65% соответственно).

Около трети респондентов (32%) подчеркнули, что получают меньше, чем заслуживают, при этом 10% отметили, что их труд недооценен.

Опрос проводился в октябре среди 800 респондентов старше 18 лет.