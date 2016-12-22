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При столкновении грузовика и поезда на Кубани пострадали 18 человек
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При столкновении грузовика и поезда на Кубани пострадали 18 человек
Общество, 07:39
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При столкновении грузовика и поезда на Кубани пострадали 18 человек
Несмотря на сигнализацию, перед приближающимся поездом на пути выехал грузовик. Столкновения избежать не удалось. За помощью после аварии обратились 15 пассажиров. Также ранения получили оба водителя и помощник машиниста поезда
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Краснодарском крае на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка столкнулись следовавший из Минска в Адлер поезд и грузовик. Об этом говорится в сообщении на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент, по информации пресс-службы, произошел в ночь на 3 ноября. «Сегодня в 4:10 мск <...> водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом № 301», — рассказали представители железной дороги. Для предотвращения аварии машинист поезда, по их данным, применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

За помощью после происшествия обратились 15 пассажиров поезда. У всех них, как рассказали в пресс-службе, — легкие травмы. Также ранения в результате аварии получили машинист и помощник машиниста. Водитель грузовика, по данным представителей РЖД, доставлен в больницу.

Из-за инцидента, как рассказали в пресс-службе, теперь ожидается задержка пассажирских поездов № 103 сообщением Адлер — Москва и № 335 сообщением Екатеринбург — Новороссийск. В настоящее время движение поездов на участке, где произошла авария, осуществляется по соседнему пути.

Проверку по факту случившегося уже начали полицейские. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. «По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Камаз», на нерегулируемом переезде не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с поездом дальнего следования», — пояснили агентству в ведомстве. После ДТП, по данным полиции, госпитализация потребовалась не только водителю грузовика, но и машинисту поезда, а также его помощнику.

Локомотив, как добавили в пресс-службе, после столкновения «постановке на рельсы не подлежит»​.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Кубань , авария , Поезд
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