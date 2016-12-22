Верблюд погиб в ДТП в Иркутской области

В Иркутской области опрокинулся цирковой грузовик, перевозивший двух верблюдов, одно животное погибло. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Отмечается, что авария произошла в 24 км от населенного пункта Эдучанка. Пятитонный грузовик следовал из Тулуна в Железногорск-Илимский. «При маневре водитель не справился с управлением — грузовик оказался в кювете», — говорится в сообщении МЧС.

Как уточняет МВД по региону, в ДТП попал один из грузовиков сочинского цирка, который находится на гастролях. В фуре было два верблюда — Славик и Сережа. Один из них погиб и придавил тушей другого. Находившиеся в автомобиле два человека не пострадали.

Прибывшие на место спасатели смогли вытащить выжившего верблюда с помощью пожарных тросов. Животное не пострадало. Верблюда отвели в поселок Эдучанка. Указывается, что он в 45-градусный мороз прошел путь более чем в 20 км. Сейчас верблюд находится в одном из помещений пожарной части, решается вопрос о его транспортировке.

В июле в Тульской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей из-за бежавшего по дороге верблюда. Полицейские вернули верблюда в передвижной цирк, которому он принадлежал.