В Тульской области произошло ДТП из-за сбежавшего циркового верблюда

В Новомосковске из-за бежавшего по дороге верблюда произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает ГУ МВД по Тульской области.

Отмечается, что животное заметили на автодороге недалеко от деревни Красное Гремячево. «Полицейские выяснили, что верблюд принадлежит расположенному на окраине Новомосковска передвижному цирку», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции поймали верблюда и вернули его в цирк.

Пользователи опубликовали видео аварии.

Видео: Диман Bizkit / ВКонтакте

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