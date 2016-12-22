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Посольство сообщило о смерти находившегося под стражей в США россиянина
Общество, 09:10
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Посольство сообщило о смерти находившегося под стражей в США россиянина

Российское посольство в США сообщило о смерти находившегося под стражей гражданина России Мергенсана Амара. Об этом дипмиссия сообщила в своем Facebook.

С прошлого года он находился в иммиграционной тюрьме Northwest Detention Center в городе Такома (штат Вашингтон). Скончался он в минувшую субботу, 24 ноября, в медицинском центре Святого Иосифа также в Такоме.

«В настоящее время посольство выясняет обстоятельства и причины смерти М.Д. Амара», — говорится в сообщении дипмиссии. 

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Как уточняло ранее Управление по иммиграционной и таможенной политике США, 40-летний россиянин умер от «гипоксического повреждения головного мозга из-за удушья». В середине ноября его обнаружили без сознания в тюремной камере, после чего госпитализировали. Несколько дней он находился в реанимации и был подключен к системам искусственного жизнеобеспечения, однако из-за смерти мозга позднее он был от них отключен. 

В конце прошлого года Амар предпринял попытку нелегально попасть в США. Россиянина задержали на границе и отправили в центр временного размещения мигрантов. В августе суд постановил депортировать его. В знак протеста Амар устроил голодовку, которая продолжалась два месяца.

Теги: гибель россиян , американская тюрьма
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