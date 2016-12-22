Американский десантный корабль Carson City вошел в Черное море

Американский десантный корабль USNS Carson City (T-EPF 7) вошел в Черное море, сообщила пресс-служба шестого флота Военно-морских сил США.
«Команда Carson City и я очень рады провести корабль через Турецкий пролив в Черное море. Мы с нетерпением ждем возможности предоставить услуги для любой миссии», — приводятся в сообщении слова командира корабля Джонатана Кеффера.
Экспедиционный скоростной транспортный корабль прошел через пролив Босфор 15 августа. Он будет проводить текущие операции транспортировке военной техники и военнослужащих в регионе.
Корабль может вместить 312 пассажиров и имеет вертолетную площадку.
13 августа в Черное море вошел американский эсминец USS Carney. Капитан корабля заявил, что прибытие Carney демонстрирует приверженность безопасности и стабильности в регионе.