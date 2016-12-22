Сбербанк получил предложения продать долю в хорватском Agrokor

Сбербанк получил несколько предложений продать свою долю в хорватском продуктовом ретейлере Agrokor, заявил советник президента банка Максим Полетаев. Об этом сообщает Reuters.

По словам Полетаева, предложения получили от фондов, покупающих проблемные активы. Они базируются в США, Канаде и Великобритании. «Пока мы их изучаем», — добавил советник президента Сбербанка.

Agrokor, испытывающий финансовые трудности с 2014 года, к настоящему моменту задолжал российским Сбербанку и ВТБ более €1 млрд и €350 млн соответственно. Agrokor обеспечивает 15% ВВП Хорватии, он является крупнейшим владельцем сельхозугодий в стране. Компания вела агрессивную политику: приобретала обремененные долгами активы, занимая на рынке облигаций. Общий долг хорватского ретейлера приближается к €4,6 млрд.Экс-глава компнаии Ивица Тодорич, подозреваемый в финансовых махинациях, бежал в 2017 году в Великобританию, в ноябре 2018 года экстрадирован в Хорватию, но выпущен под залог €1 млн. Кроме него по делу проходит ряд топ-менеджеров ретейлера.