В Петербурге суд не нашел нарушения в задержании книги на таможне

Московский районный суд Санкт-Петербурга оставил жалобу адвоката Сергея Голубка на действия таможни аэропорта Пулково без удовлетворения. Об этом сам Голубок рассказал РБК.

По данным юриста, он пожаловался на действия оперативного уполномоченного Пулковской таможни, который «без судебного решения» вскрыл его почтовую посылку с Amazon. В посылке была книга Маши Гессен «Будущее — это история: как тоталитаризм вернулся в Россию».

«Они изъяли посылку на две недели, и что делали с ней, непонятно. На заседании таможенный инспектор признал, что никаких действий с книгой не проводилось. И непонятно, как они пришли к выводу, что книга экстремизма не содержит», — сказал Голубок.

«В своем решении судья сослался на Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, который позволяет, по мнению суда, выполнять таможенным органам такие действия», — сказал Голубок, добавив, что еще не принял решение о подачи апелляции.

Получить оперативный комментарий в суде РБК не удалось.

В середине ноября Голубок рассказал «Фонтанке», что несколько дней не может получить из США книгу Гессен, купленную на Amazon. Он добавил, что в России она не продается, и рассказал, что таможня потребовала от него письменной гарантии в том, что книга не содержит призывов к экстремизму. «Я убежден, что это самая настоящая цензура», — отмечал Голубок.

Книгу адвокату отдали 29 ноября, однако он подал жалобу на действия таможни Пулково, а именно на нарушение конституционных прав (тайну переписки и доступ к информации), а также на несоблюдение законов «Об оперативно-разыскной деятельности» и «О почтовой связи».