Боярский призвал вернуть цензуру в кино и театре

Актер и певец Михаил Боярский заявил, что выступает за цензуру в области театра и кино и за создание худсоветов, сообщает «РИА Новости».

По словам Боярского, «художественная распущенность» не идет на пользу государству. Артист считает, что «должны быть компетентные и толковые люди, которые смогут решить проблемы, не прибегая к насилию, но на первое место ставя нравственные позиции художника». «Если они соответствуют христианской морали и общечеловеческим достоинствам, то, конечно, это было бы великолепно», — заявил он.

2 декабря в беседе с гендиректором телеканала «Дождь» Натальей Синдеевой Боярский сказал, что считает необходимым возвращение худсоветов. Артист заявил, что таким образом предлагает бороться с «плохой музыкой, матом, дешевыми пьесами, отсутствием драматургии толковой, переделыванием классиков по непозволительным лекалам и многим другим». Он добавил, что членов худсоветов нужно отбирать по критериям «ум, честь и совесть». «К примеру, допустим, я сказал бы, вот Гафт, Фрейндлих, не знаю, Волчек», — добавил он.

В 2015 году министр культуры Владимир Мединский на встрече с руководителями ведущих театров страны заявил, что «никакого возвращения к предпросмотрам, никакого навязывания худсоветов не будет». «Свобода творчества не ставится под сомнение», — отметил он. Год спустя в программе «Право знать!» Мединский также заявил, что «речи о восстановлении худсоветов, которые, в том числе, занимались бы цензурой репертуара, не идет», но добавил, что «будет реализована идея по созданию некой формы совета при театре».

В СССР худсоветы в театрах, творческих союзах и других организациях выносили решение о художественной ценности произведения, соответствии идеологическим нормам, а также принимали решение о допуске произведения к массовому зрителю, читателю или слушателю.