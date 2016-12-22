Сбербанк отменил перевод по номеру телефона на кредитную карту

Сбербанк отменил денежные переводы на кредитные карты по номеру телефона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, поступившем в РБК.

​В Сбербанке рассказали, что ранее при переводе по номеру телефона средства зачислялись на любую карту клиента, как дебетовую, так и кредитную. При этом те, у кого были карты двух типов, ожидали, что средства придут именно на дебетовую карту.

​«В некоторых случаях, связанных с невозможностью зачисления на дебетовую карту, переводы зачисляются на кредитную карту. Это является причиной обращений клиентов, так как в соответствии с действующими тарифами банка услуга вывода средств с кредитной карты является платной», — говорится в сообщении.

Чтобы избежать подобных ситуаций, был изменен механизм перевода средств. Теперь на кредитную карту перевод можно будет сделать только по номеру карты, а на дебетовую средства будут поступать как по номеру телефона, так и по номеру карты.

В пресс-службе отметили, что большинство клиентов, обладающих кредитной картой, также имеют и дебетовую, поэтому изменения на них не отразятся.

В середине июля Сбербанк и Тинькофф Банк предоставили возможность своим клиентам переводить деньги из одного банка в другой по номеру телефона. Директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Игоря Мамонтова отметил, что комиссия за услугу составляет 1%, а в будущем к системе могут присоединиться другие партнеры.