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НАБУ заявило о хищении $8,245 млн у «Укркосмоса»
Общество, 18:55
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НАБУ заявило о хищении $8,245 млн у «Укркосмоса»

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает двоих человек в причинении ущерба госпредприятию «Укркосмос» на сумму $8,245 млн. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

«В результате сорван запуск первого украинского спутника «Лыбидь» как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2011 по 2017 год подозреваемые вывели за границу средства, которые предоставило Канадское экспортное агентство для строительства ракеты-носителя на мощностях госпредприятия «Южмаш».

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Отмечается, что одним из подозреваемых является бывший внештатный советник гендиректора Государственного космического агентства Украины. Его обвиняют по ч. 5. ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) УК Украины. Второго подозреваемого обвинили в отмывании денег. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Детективы бюро проверяют причастность других лиц к совершению данных преступлений. 

Как отмечает УНИАН, в 2009 году Государственное космическое агентство Украины и канадская MacDonald Dettwiler and Associates (MDA) подписали контракт на создание спутника «Лыбидь». MDA выступила в качестве подрядчика. При этом Канадское экспортное агентство предоставило кредит в размере $254,6 млн. Запуск был намечен на 2012 год, однако по техническим причинам его сроки неоднократно сдвигали.

Теги: Украина , НАБУ , отмывание денег , растрата
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