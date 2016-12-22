НАБУ заявило о хищении $8,245 млн у «Укркосмоса»

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает двоих человек в причинении ущерба госпредприятию «Укркосмос» на сумму $8,245 млн. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

«В результате сорван запуск первого украинского спутника «Лыбидь» как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2011 по 2017 год подозреваемые вывели за границу средства, которые предоставило Канадское экспортное агентство для строительства ракеты-носителя на мощностях госпредприятия «Южмаш».

Отмечается, что одним из подозреваемых является бывший внештатный советник гендиректора Государственного космического агентства Украины. Его обвиняют по ч. 5. ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) УК Украины. Второго подозреваемого обвинили в отмывании денег. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Детективы бюро проверяют причастность других лиц к совершению данных преступлений.

Как отмечает УНИАН, в 2009 году Государственное космическое агентство Украины и канадская MacDonald Dettwiler and Associates (MDA) подписали контракт на создание спутника «Лыбидь». MDA выступила в качестве подрядчика. При этом Канадское экспортное агентство предоставило кредит в размере $254,6 млн. Запуск был намечен на 2012 год, однако по техническим причинам его сроки неоднократно сдвигали.