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Минюст пообещал выплатить компенсацию Pussy Riot по решению ЕСПЧ
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Минюст пообещал выплатить компенсацию Pussy Riot по решению ЕСПЧ
Общество, 18:30
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Минюст пообещал выплатить компенсацию Pussy Riot по решению ЕСПЧ

Россия выполнит предписание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и выплатит компенсацию трем участницам панк-группы Pussy Riot за нарушение их прав по делу об акции в Храме Христа Спасителя в 2012 году, сообщили РБК в пресс-службе Минюста.

Как отметили в ведомстве, «процессуальные возможности для обжалования постановления ЕСПЧ по жалобе «Мария Алехина и другие против России» отсутствуют». Минюст также подчеркнул, что «власти РФ добросовестно относятся к вопросу исполнения всех решений ЕСПЧ независимо от того, кто их направляет».

Компенсация должна быть выплачена в течение трех месяцев.

ЕСПЧ отказался пересматривать дело Pussy Riot
Общество

Накануне комиссия ЕСПЧ отказалась пересматривать дело Pussy Riot и не стала выносить его на рассмотрение Большой палаты. Таким образом, решение ЕСПЧ о выплате компенсаций Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич вступило в силу. Россия должна выплатить Толоконниковой и Алехиной по €16 тыс., Самуцевич — €5 тыс. Кроме того, активисткам должны выплатить €11,7 тыс. в качестве компенсации за судебные издержки.

В РПЦ решение ЕСПЧ сочли ударом по правовой защите религиозной свободы.

Теги: Минюст , ЕСПЧ , Pussy Riot
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