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Общество ,
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ЕСПЧ отказался пересматривать дело Pussy Riot

Комиссия из пяти судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) решила не пересматривать дело участниц панк-группы Pussy Riot и не выносить его на рассмотрение Большой палаты. Об этом сообщается на сайте суда.

«Решения по следующим 20 делам теперь являются окончательными», — говорится в сообщении. В числе дел, о которых идет речь, указано дело «Мария Алехина и другие против России» (Mariya Alekhina and Others versus Russia).

Адвокат Ирина Хрунова, представляющая интересы Pussy Riot, заявила «Интерфаксу», что решение ЕСПЧ является основанием для отмены приговора в отношении участниц группы, осужденных за хулиганство после панк-молебна в Храме Христа Спасителя в 2012 году.

Постановление ЕСПЧ, вынесенное по активисткам в июле, вступает в силу. Согласно решению суда, российские власти должны выплатить двум участницам группы — Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой — компенсации по €16 тыс. Третьей участнице Екатерине Самуцевич присудили €5 тыс. Кроме того, суд постановил, что активисткам обязаны компенсировать судебные издержки в размере €11,7 тыс. В октябре Минюст России обжаловал постановление ЕСПЧ.

Теги: Pussy Riot, ЕСПЧ
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