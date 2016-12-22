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Промсвязьбанк подал иск к компании Минца на 2,1 млрд руб.
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Промсвязьбанк подал иск к компании Минца на 2,1 млрд руб.
Бизнес, 17:34
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Промсвязьбанк подал иск к компании Минца на 2,1 млрд руб.

Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к компании «О1 груп финанс» (входит в O1 Group бизнесмена Бориса Минца). Информация об этом размещена в картотеке судебных дел. Сумма исковых требований — 2,132 млрд руб. Иск зарегистрирован 4 декабря и пока не принят к производству.

В октябре Промсвязьбанк добился через Лефортовский районный суд Москвы взыскания $20 млн с председателя совета директоров ФГ «Будущее» Дмитрия Минца. В декабре 2017 года НПФ «Будущее», «Телеком-Союз», «Социальное развитие» и «Образование», входящие в ФГ «Будущее», вышли из капитала Промсвязьбанка, продав на бирже 20% его акций. Центробанк ввел временную администрацию в ПСБ. После этого Промсвязьбанк решил оспорить эту сделку в суде.

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До санации ПСБ Дмитрий Минц входил в состав совета директоров этой кредитной организации, банк принадлежал братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. Однако в пресс-службе ФГ «Будущее» сообщали, что Минц с сентября 2017 года не являлся членом совета директоров ПСБ, а то, что он фигурирует в списке аффилированных лиц банка на 31 декабря 2017 года, является «устаревшими данными».

Теги: Борис Минц , Промсвязьбанк , O1 Group , Судебный иск
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