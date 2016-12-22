Власти Москвы утвердили рост ставок на услуги ЖКХ в 2019 году

Правительство Москвы утвердило повышение тарифов на жилищные услуги с 1 января 2019 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики и развития столицы.
«В июле 2019 года тарифы уже пересматриваться не будут», — отмечается в сообщении.
В департаменте рассказали, что новый тариф за содержание жилого помещения вырастет на 1,9 руб. Взнос на капитальный ремонт увеличится на 1,19 руб. Цена за льготный найм жилого помещения вырастет на 35 коп., фактический — на 2,11 руб., а коммерческий — на 1,38 руб. Найм в жилищном фонде, который относится к бездотационным домам возрастет на 2,82 руб.
Отмечается, что плата за коммунальные услуги останется в рамках установленных правительством предельных параметров, но также вырастет: с 1 января она повысится на 1,7%, а с 1 июля — не более, чем на 4,7%.