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ФАС одобрила объединение активов Fox и Disney в России
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ФАС одобрила объединение активов Fox и Disney в России
Бизнес, 15:43
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ФАС одобрила объединение активов Fox и Disney в России

Федеральная антимонопольная служба одобрила объединение активов Walt Disney Company и 21st Century Fox на территории России. Об этом РБК сообщили в ФАС.

В службе рассказали, что удовлетворили ходатайства TWDC Holdco 613 Corp, которая входит в группу лиц Disney. Холдинговая компания просила предоставить ей права, которые позволяли бы определять условия предпринимательской деятельности компаний ООО «Фокс Нетворкc Груп», ООО «Двадцатый Век Фокс СНГ», ООО «МайСпейс», ООО «Ньюз Медиа», АО «ВайТ Медиа» и Twentieth Century Fox International Television, Inc.

«Так как корпорацией приобретались права, в частности, на российские общества, то данное ходатайство было рассмотрено ведомством в соответствии со статьями 28, 33 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции», — пояснили в ФАС.

Disney купит у Руперта Мердока кинокомпанию Twentieth Century Fox
Бизнес

В декабре 2017 года компания Walt Disney объявила о намерении купить кино- и телестудию Twentieth Century Fox за $52,4 млрд. При этом Disney также должен был достаться долг 21st Century Fox в размере $13,7 млрд.

Замглавы ФАС Андрей Цыганов ​ранее заявил, что компаниям 21st Century Fox и The Walt Disney Company следует обратиться в российскую антимонопольную службу за одобрением сделки по слиянию активов, так как они присутствуют на российском рынке.

На активы 21st Century Fox также претендовал американский телекоммуникационный конгломерат Comcast, однако в июле 2018 года он отказался от их покупки. В ноябре 2018 года компания Walt Disney получила разрешение на приобретение активов 21st Century Fox от властей Китая.

Теги: ФАС России , The Walt Disney Company , 21 Century Fox
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