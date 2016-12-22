Путин вручил премию жителю Смоленской области за волонтерство

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей конкурса «Доброволец России — 2018», которая пошла в Ледовом дворце в Парке легенд. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Награду в номинации «Волонтер года» получил Антон Коротченко из Смоленской области за проект «Здоровое село». В его рамках волонтеры выезжают в села и оказывают медпомощь жителям, а также читают лекции о здоровом образе жизни.

«Вы совершаете важные вещи не только для себя и для тех, кому вы непосредственно помогаете, но и для всего общества. Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, извините, как в народе говорят, чувство «надёги» за то, что у нас происходит, надежности нашего общества. Это делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам», — заявил президент на церемонии.

В этом году на конкурс «Доброволец России» подали почти 16 тыс. заявок. Проекты объединяют более 1,5 миллиона человек.

4 декабря первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что в 2019 году сумма грантов, распределяемых по конкурсу «Доброволец России», превысит 45 млн руб. В этом году сумма фонда составила 15 млн руб.

2018 год объявлен в России годом волонтера.