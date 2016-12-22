Число жертв взрыва в жилом доме в Подмосковье возросло до трех
Общество, 14:24
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Число жертв взрыва в жилом доме в Подмосковье возросло до трех
Двое мужчин, пострадавших в результате взрыва в жилом доме в подмосковном городе Куровское, умерли в больнице. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.
Таким образом, число погибших возросло до трех.
Инцидент произошел 4 декабря в трехэтажном жилом доме. В результате погибла женщина, еще три человека пострадали. Все они находились в одной квартире.
По данным СК, пострадавшие «вели асоциальный образ жизни», накануне один из них нашел предмет, похожий на гранату.