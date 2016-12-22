В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв

В трехэтажном жилом доме в подмосковном городе Куровское произошел взрыв. По данным источника «Интерфакса», в результате происшествия погиб человек, еще трое ранены.

Как сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Московской области, в Давыдовскую районную больницу госпитализированы женщина в состоянии средней степени тяжести и двое мужчин в тяжелом состоянии.

Помощник руководителя главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина сообщила РБК, что не обладает информацией о погибших. «Мы пока не знаем, едем на место», — заявила она.

Источники «Интерфакса» и ТАСС сообщают, что в доме взорвалась боевая граната из-за неосторожного обращения.

Управление СК по Московской области сообщило, что предварительно установлено: пострадавшие вели асоциальный образ жизни, накануне один из мужчин нашел предмет похожий на гранату. По данному факту следственным отделом по городу Орехово-Зуево организовано проведение доследственной проверки.