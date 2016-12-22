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Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Екатеринбург из-за неисправности
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Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Екатеринбург из-за неисправности
Общество, 12:41
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Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург — Краснодар, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности, сообщили ТАСС в авиакомпании.

«Командиром было принято решение о возвращении в аэропорт вылета для устранения причины неисправности», — сказал собеседник агентства. В чем именно заключалась проблема, он не уточнил.

В компании сообщили, что предоставили резервный самолет для выполнения рейса, он уже вылетел.

Накануне самолет Utair, выполнявший рейс Сочи — Краснодар, вернулся в аэропорт вылета из-за сигнализации о положении шасси.

Теги: Самолет , «Уральские авиалинии» , неисправность
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