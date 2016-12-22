Самолет Utair вернулся в Сочи из-за неисправности

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Сочи — Краснодар, вернулся в аэропорт вылета из-за того, что сработала сигнализация убранного положения шасси, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сигнализация убранного положения шасси не сработала при вылете из Сочи в Краснодар на АТР 72», — рассказали в Utair. Там отметили, что на борту самолета был 31 пассажир, их планируют отправить в Краснодар ближайшим рейсом.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что пассажирский самолет Utair вернулся в Сочи из-за того, что его шасси не убрались после взлета. Диспетчер сочинского аэропорта рассказал «Интерфаксу», что это произошло из-за технических неисправностей. «Что-то приборы неправильно показывали, и пилоты решили вернуться. Никто не пострадал», — заявил он.

Позже представитель Utair заявил ТАСС, что для пассажиров подготовили резервный самолет.