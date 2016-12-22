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Генштаб назвал причину повышения возможностей российских ядерных сил
Политика, 12:27
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Генштаб назвал причину повышения возможностей российских ядерных сил

Россия занимается совершенствованием и повышением возможностей своего ядерного потенциала до тех пор, пока Вашингтон наращивает свою глобальную систему противоракетной обороны. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил страны Валерий Герасимов, сообщает ТАСС.

«В условиях наращивания США глобальной системы противоракетной обороны повышались боевые возможности наземных стратегических ядерных сил», — сообщил генерал.

Он напомнил о том, что в настоящее время ракетные войска стратегического назначения (РВСН) перевооружаются на ракетные комплексы «Ярс». Помимо этого происходит серийное производство ракетного комплекса «Авангард» с ракетами, которые оснащены планирующим крылатым блоком.

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Теги: Генштаб России , Валерий Герасимов , ядерные силы , ПРО США
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