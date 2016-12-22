Генштаб назвал причину повышения возможностей российских ядерных сил

Россия занимается совершенствованием и повышением возможностей своего ядерного потенциала до тех пор, пока Вашингтон наращивает свою глобальную систему противоракетной обороны. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил страны Валерий Герасимов, сообщает ТАСС.

«В условиях наращивания США глобальной системы противоракетной обороны повышались боевые возможности наземных стратегических ядерных сил», — сообщил генерал.

Он напомнил о том, что в настоящее время ракетные войска стратегического назначения (РВСН) перевооружаются на ракетные комплексы «Ярс». Помимо этого происходит серийное производство ракетного комплекса «Авангард» с ракетами, которые оснащены планирующим крылатым блоком.

Ранее министры иностранных дел стран — членов НАТО пришли к выводу, что Москва нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Россия неукоснительно соблюдает положение договора».