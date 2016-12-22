Мать ученика из Ленобласти заявила об угрозах отчислить его из-за мемов

В Ленинградской области учащегося Гатчинского лицея №3 хотят отчислить за мемы на учителей, рассказала РБК мать школьника Татьяна Кормина. Кроме того, по ее словам, руководство школы хочет привлечь ее сына к уголовной ответственности.

«Мой сын ходил на факультатив «Мемология», где нужно было разработать собственный проект. Он вместе с тремя своими друзьями придумали группу «ВКонтакте» о лицее», — сообщила РБК Кормина. По ее словам, позже сообщество расширилось. «Картинок стало много. Какие-то из них, видимо, обидели учителей», — рассказала она.

Кормина отметила, что создатели группы и она сама извинились перед учителями, но на педагогическом совете ей сообщили, что школа будет обращаться в прокуратуру.

По словам матери ученика, о заявлении по ст. 130 УК (оскорбление личности), которая утратила силу, она узнала от инспектора комиссии по делам несовершеннолетних. «У инспектора я увидела заявление на всех четверых детей, где была указана эта статья, в итоге мы поняли, что такой статьи вообще нет, она уже отменена, и заявление неправильно составлено», — пояснила Кормина.

Она также сообщила, что после ее обращения в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области «будет создана конфликтная комиссия». «Документы мне не рекомендовали из школы забирать, мой сын по-прежнему учится в лицее, а группа с мемами не ставила своей целью оскорбить кого-то из учителей», — добавила Кормина.

В Комитете общего и профессионального образования региона, как сообщает телеканал «360», родителям посоветовали не забирать детей из лицея, потому что из-за картинок в интернете отчислить ребенка не могут. Однако, как рассказала Кормина порталу Info24, мать одного из создателей группы перевела сына в другую школу, остальные продолжают учиться в лицее. Заявление на учеников написали преподаватели химии и биологии, уточнила она.

В пресс-службе заместителя председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николая Емельянова сообщили РБК, что обратили внимание на ситуацию.

«Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области намерен вмешаться и разрешить ситуацию совместно с детским омбудсменом так, чтобы не пострадали интересы детей, их законных представителей и педагогов», — сообщили в пресс-службе.