На учителя из Северодвинска завели дело за избиение школьников скакалкой

После появления в соцcетях видео, на которой учительница одной из школ Северодвинска била учащихся скакалкой, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.
Дело возбуждено по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними). В управлении также сообщили, что было изъято «орудие преступления» — скакалка.
Видео появилось в соцсети «ВКонтакте» 20 ноября. На нем видно, как преподавательница наказывает школьников за неудовлетворительные ответы скакалкой.
По данным издания 29.ru, после инцидента учительницу отстранили от педагогической деятельности. Позднее она уволилась из школы по собственному желанию.