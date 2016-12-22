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Власти анонсировали изменение скоростного режима в Москве
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Власти анонсировали изменение скоростного режима в Москве
Общество, 12:00
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Власти анонсировали изменение скоростного режима в Москве

Работы над проектом ведутся в рамках поручения президента Владимира Путина о снижении уровня смертности на дорогах.

В Москве на ряде улиц изменят скоростной режим. Об этом в интервью Autonews.ru рассказал глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов. По его словам, соответствующий проект постановления разрабатывается совместно с ГИБДД. Ликсутов выразил надежду, что работа над этим документом будет завершена в декабре текущего года.

«Мы совместно с Госавтоинспекцией готовим постановление правительства Москвы, которое устраняет перекосы в скоростном режиме. С учетом того, что часть магистралей прошла реконструкцию, постановление где-то поднимет скоростной режим, где-то снизит его», — объяснил Ликсутов.

Полную версию интервью смотрите на Autonews.ru​

Список улиц, на которых изменится скоростной режим, пока не известен. Речь может идти о вылетных магистралях, по которым разрешат ездить быстрее. На некоторых улицах в центре Москвы, наоборот, снизят максимальную разрешенную скорость.

Работы над проектом ведутся в рамках поручения президента Владимира Путина о снижении уровня смертности на дорогах. К 2024 году смертность на российских дорогах в результате ДТП должна сократиться в 3,5 раза от уровня 2017 года, то есть не превышать четырех погибших на 100 тыс. населения. К 2030 году этот показатель должен достичь нулевой отметки.

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Изменение скоростного режима в Москве обсуждают не первый год. В 2014 году столичный Центр организации дорожного движения уже предлагал снизить разрешенный порог скорости в пределах Бульварного кольца в Москве с 60 до 40 км/ч. В ведомстве уверяли, что такая скорость не только безопасна для пешеходов, но и комфортна, поскольку считалось, что автомобиль, движущийся более чем в десять раз быстрее скорости идущего по улице человека (4 км/ч), создает для него психологический дискомфорт. Инициатива, вынесенная на электронное голосование в рамках правительственного проекта «Активный гражданин», не нашла поддержки и была отменена.

В 2017 году Научный центр безопасности дорожного движения МВД России также предложил снизить максимально разрешенную скорость в центре Москвы. Необходимость введения таких мер в центре объяснили установкой новых дорожных знаков, которые отличаются меньшим размером. По мнению специалистов центра, на скорости компактные указатели хуже читаются, что может осложнить дорожную обстановку и способствовать нарушению ПДД.

Теги: Москва , ограничение скорости , Автомобили , Максим Ликсутов
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