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Сбербанк повысил предельный возраст заемщика для потребкредитов
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Сбербанк повысил предельный возраст заемщика для потребкредитов
Финансы, 10:35
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Сбербанк повысил предельный возраст заемщика для потребкредитов

Сбербанк на пять лет повысил верхнюю границу возраста заемщика для потребительских кредитов — с 65 до 70 лет. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Другие условия потребительского кредитования сохраняются. Срок кредита может составить от трех месяцев до семи лет, его минимальная сумма — 30 тыс. руб., максимальная — 5 млн руб. По «Новогоднему кредиту», действующему до 31 января, ставки варьируются от 11,9 до 19,4%, они зависят от срока, суммы и способа подачи заявки. Как отмечает банк, потребкредиты выдаются на любые цели, в том числе неработающим пенсионерам, если они получают пенсию в Сбербанке.

Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Финансы

«Мы видим, что все больше россиян пенсионного возраста хотят расширять свои возможности, в том числе при помощи потребительских кредитов. Доступность и развитость финансовых продуктов для людей старшего возраста напрямую влияют на качество их жизни», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Сбербанка Светланы Кирсановой.

С 1 декабря Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов: кредитная организация отказалась от розничного вклада в рублях «Рекордный» со ставкой до 7,15% годовых (от 50 тыс. руб. сроком на 1,5 года) и открыла вклад «Без паспорта» с максимальной ставкой 7% годовых (от 50 тыс. руб. сроком на год).

Теги: Сбербанк , потребительские кредиты
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