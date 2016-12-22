Сбербанк снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Сбербанк с 1 декабря отказался от розничного вклада в рублях «Рекордный» со ставкой до 7,15% годовых (от 50 тыс. руб. сроком на 1,5 года) и открыл новый вклад «Без паспорта» с максимальной ставкой 7% годовых (от 50 тыс. руб. сроком на год). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на колл-центр Сбербанка.

Отмечается, что при внесении средств на 5 месяцев ставка по новому вкладу составит 6,5%. Его можно будет открыть только клиенты Сбербанка через банкоматы или «Сбербанк онлайн». Срок действия депозита — с 1 декабря 2018 по 31 января 2019 года.

В пресс-службе Сбербанка отметили, что минимальная ставка розничных вкладов снизилась на 0,15%. «Клиенты предпочитают вклады на более короткие сроки, поэтому мы приняли решение запустись вклад на наиболее популярные сроки», — отметили в пресс-службе.

В конце ноября РБК проанализировал данные ЦБ и выяснил, что клиенты российских банков в октябре вывели $4,5 млрд валюты с долгосрочных вкладов. При этом объем краткосрочных вкладов, по данным на 1 ноября, практически не изменился с начала октября, составив 1,37 млрд против 1,34 млрд. Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин сообщал РБК, что клиенты размещают валюту на несколько месяцев в расчете на дальнейший рост ставок по депозитам.