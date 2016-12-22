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Цена на нефть Brent снизилась до $61 за баррель
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Цена на нефть Brent снизилась до $61 за баррель
Экономика, 11:05
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Цена на нефть Brent снизилась до $61 за баррель

Стоимоcть нефти марки Brent снизилась до $61,2 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. По состоянию на 10:18 мск февральские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent подешевели на 1,4%.

С момента открытия торгов 5 декабря по настоящий момент стоимость нефти Brent опускалась до минимального значения — $60,83.

На этом фоне курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 0,15%, до 66,44 руб., курс евро — на 0,2%, до 75,65 руб.

По данным ICE, во вторник, 4 декабря, стоимость январских фьючерсов повысилась на 0,63% и составила на закрытие $62 за баррель.

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Экономика

Цена на нефть перешла к снижению на фоне переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи в 2019 году. Так, 4 декабря стало известно, что заключение новой сделки об ограничении нефтедобычи странами ОПЕК+ могут отложить из-за позиции России, которая не намерена снижать добычу на столько, на сколько от нее требуют.

Теги: цена , нефть Brent , Падение , баррель
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