Трамп объявил режим ЧП на Аляске после землетрясения

После землетрясения магнитудой 7 на Аляске президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайном положении в штате. Из-за землетрясения временно переставал работать аэропорт города, были повреждены дороги

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Президент США Дональд Трамп объявил на Аляске режим чрезвычайного происшествия после землетрясения магнитудой 7, которое привело к разрушениям, сообщает The Hill со ссылкой на заявление Белого дома.

Так, министерство внутренней безопасности (DHS) и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) смогут координировать свои действия в пострадавшем от землетрясения штате.

Ранее Трамп написал в Twitter, что власти США «не пожалеют расходов» на оказание помощи местным жителям.

Землетрясение произошло в 8:30 по местному времени (20:30 мск). Эпицентр был в 12 км к северу от Анкориджа, крупнейшего в Аляске города. На данный момент власти не сообщали о пострадавших. Полиция сообщала о разрушении дорог и повреждении зданий. Губернатор объявил режим ЧП на уровне штата.

Из-за землетрясения Трансаляскинский нефтепровод, перекачивающий нефть с месторождений на северном побережье полуострова в южный портовый город Валдиз, был временно остановлен. Также временно останавливал работу аэропорт Анкориджа.