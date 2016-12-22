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ЦБ сократил число сотрудников банковского надзора почти в два раза
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ЦБ сократил число сотрудников банковского надзора почти в два раза
Финансы, 07:09
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ЦБ сократил число сотрудников банковского надзора почти в два раза

Центробанк уволил 45% сотрудников банковского надзора в результате централизации данной службы, рассказала «Российской газете» зампред ЦБ Ольга Полякова.

По ее словам, сокращения прошли как в территориальных подразделениях, так и в центральном аппарате Банка России. Теперь банковским надзоров в ЦБ занимаются меньше 1 тыс. человек.

«Был отбор, профессиональное тестирование, а сотрудники, которые претендовали или уже занимали руководящие посты, проходили также тестирование на способность управлять процессами», — заявила Полякова.

ЦБ уволил около 10% сотрудников службы банковского надзора
Финансы

В результате реформы, целью которой была централизация банковского надзора, данная деятельность сосредоточилась в двух подразделениях ЦБ — Службе текущего банковского надзора (СТБН) и Департаменте надзора за системно значимыми кредитными организациями. При этом, сотрудники СТБН в то же время являются представителями ЦБ в регионах.

Данную реформу ЦБ начал в марте 2017 года. В сентябре источники РБК рассказали, что за лето Банк России уволил около 10% СТБН. При этом, некоторые из сотрудников были уволены после проверки на полиграфе, заявляли пять собеседников РБК.

Теги: ЦБ , банковский надзор
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