ЦБ сократил число сотрудников банковского надзора почти в два раза

Центробанк уволил 45% сотрудников банковского надзора в результате централизации данной службы, рассказала «Российской газете» зампред ЦБ Ольга Полякова.
По ее словам, сокращения прошли как в территориальных подразделениях, так и в центральном аппарате Банка России. Теперь банковским надзоров в ЦБ занимаются меньше 1 тыс. человек.
«Был отбор, профессиональное тестирование, а сотрудники, которые претендовали или уже занимали руководящие посты, проходили также тестирование на способность управлять процессами», — заявила Полякова.
В результате реформы, целью которой была централизация банковского надзора, данная деятельность сосредоточилась в двух подразделениях ЦБ — Службе текущего банковского надзора (СТБН) и Департаменте надзора за системно значимыми кредитными организациями. При этом, сотрудники СТБН в то же время являются представителями ЦБ в регионах.
Данную реформу ЦБ начал в марте 2017 года. В сентябре источники РБК рассказали, что за лето Банк России уволил около 10% СТБН. При этом, некоторые из сотрудников были уволены после проверки на полиграфе, заявляли пять собеседников РБК.