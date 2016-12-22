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ЦБ уволил около 10% сотрудников службы банковского надзора
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ЦБ уволил около 10% сотрудников службы банковского надзора
Финансы, 16:17
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ЦБ уволил около 10% сотрудников службы банковского надзора
ЦБ уволил за лето около 10% сотрудников службы текущего банковского надзора, говорят источники РБК. Увольнения затронули и рядовых сотрудников, и начальников отделов. В небольших банках стали часто меняться кураторы
Фото: Андрей Любимов / РБК

ЦБ за прошедшее лето уволил более 50 сотрудников службы текущего банковского надзора (СТБН), созданной около года назад в рамках перевода надзора за региональными банками в Москву. ​Об этом РБК рассказали два банкира, узнавшие об этом от действующих и бывших сотрудников ЦБ. Еще три источника на банковском рынке подтвердили увольнения в системе надзора, не назвав количество уволенных.

В этой службе по состоянию на конец мая 2018 года работали 558 человек, говорил «Ведомостям» первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, курирующий надзор. Таким образом речь идет об увольнении около 10% сотрудников надзорной службы. В ЦБ оставили запрос РБК без комментариев.

«Увольнения затронули не только рядовых сотрудников, но и начальников отделов и банковских кураторов», — рассказал собеседник РБК в банковской индустрии. Другой источник говорит​, что речь идет примерно о 50 уволенных. Некоторым увольнениям предшествовала проверка на полиграфе, утверждают пять источников РБК. О планах ЦБ проверить часть своих сотрудников на детекторе лжи СМИ писали в феврале, тогда Банк России подтверждал, что ​тестирует «методики психофизиологического исследования в качестве одного из инструментов комплексной оценки сотрудников».

В СТБН работают банковские кураторы, на каждого из которых может приходится несколько небольших кредитных организаций. «Из-за увольнений в небольших банках сейчас часто меняются кураторы», — рассказал РБК один из банкиров. На сегодняшний день в России 470 действующих банков.

ЦБ начал процесс централизации банковского надзора около полутора лет назад — в марте 2017 года. В рамках реформы региональные сотрудники ЦБ должны были быть сконцентрированы во вновь создаваемом департаменте текущего банковского надзора (впоследствии стал службой).Перед переводом должны были быть оценены их компетенции и при необходимости повышена квалификация.

Тулин отмечал, что приблизительно треть сотрудников надзора не попала в СТБН после прохождения профессионального и психофизического тестирования, и пообещал, что мониторинг кадрового состава продолжится.

В организованной ЦБ системе банковского надзора, проводящей основную оценку ситуации в том или ином банке, кроме СБТН, задействованы три подразделения — департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, департамент банковского надзора, осуществляющий информационное, организационное и методологическое сопровождение работы, ​а также служба анализов риска (САР).

«СТБН и департамент системно значимых кредитных организаций — это фронт-офис, как бы врачи общей практики. САР — это профильные специалисты - кардиологи, узисты. Они дают свои заключения врачам общей практики, но вся ответственность лежит на последних», — говорил Тулин (цитата «Ведомостей»).

Реформа надзорного блока завершится в ноябре 2018 года, заявляла в апреле зампред ЦБ Ольга Полякова. По ее словам, в рамках реформы ЦБ планирует сократить около 40% сотрудников по всей стране. «Ориентировочно у нас было порядка 2500 человек, а остается 1300-1400», — говорила она (цитата по ТАСС).

Автор: Анна Михеева.
Теги: «Банк России» , детектор лжи
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